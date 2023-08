Bombeiros de Coruche anunciam greve de cinco dias

Bombeiros Municipais de Coruche estão em greve durante as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo. Entre as revindicações está a reorganização dos horários de trabalho e o pagamento de horas extraordinárias.

Os Bombeiros Municipais de Coruche iniciaram esta segunda-feira,14 de Agosto, uma greve de cinco dias para reivindicar melhores condições salariais e laborais. A paralisação convocada pelo Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) teve início às 00h00 de hoje e prolonga-se até às 00h00 de sábado, 19 de Agosto, abrangendo o período em que decorrem as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo.

Segundo o SNBP não houve abertura negocial por parte da Câmara Municipal de Coruche. Os bombeiros revindicam a reorganização do horário de trabalho em turnos de 12 horas, escalas de reforço aos turnos, pagamento do horário extraordinário e do subsídio de turno a 25%, retribuição do trabalho realizado em dia feriado, reforço de efectivos, abertura de concursos de promoção e cumprimento das condições de higiene e segurança.

A contabilização da hora de refeição é outra das pretensões. De acordo com o sindicato durante a hora da refeição os bombeiros podem ausentar-se do quartel mas caso sejam contactados para uma ocorrência têm que entrar ao serviço.

Este ano o SNBP já tinha feito greve no dia 25 de Abril e emitiu um pré-aviso de greve em Julho e que entrou hoje em vigor.