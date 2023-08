Visita do Papa a Fátima foi uma bênção para os negócios

Os lojistas em Fátima consideram que o ano em que se assinalou o primeiro centenário dos acontecimentos na Cova da Iria foi muito bom, mas 2023 já está a superar as expectativas graças à compra de imensas “lembrancinhas”. Lara Silva, 23 anos, é funcionária na loja número 2 da Praceta de Santo António, que tem mais de três décadas de história. A loja está repleta de imagens de Nossa Senhora, terços, santos, pulseiras, velas, entre outros artigos, como os porta-chaves e terços que representam a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). “Temos vendido muito esta semana, principalmente os terços com aroma a rosas”, afirma Lara Silva. A jovem considera que a JMJ foi uma excelente oportunidade para dar a conhecer o trabalho a pessoas dos Estados Unidos da América, Croácia, Itália, França, entre outros países que tiveram representação na iniciativa através dos peregrinos.

A proprietária da Loja Casa Nela, Maria Manuela Oliveira, 70 anos, também tem portas abertas há várias décadas e há muito tempo que não via tanto movimento na cidade. Comercializa artigos religiosos e artigos variados do turismo de Portugal, como o galo de Barcelos, por exemplo. Na Jornada Mundial da Juventude introduziram também os terços e pulseiras alusivas ao evento. “Vendemos mais agora porque os jovens compram artigos pequenos e lembranças para oferecer”, sublinha a proprietária, acrescentando que “é muito bonito ver que a maioria dos jovens segue a religião católica”. “Chega a ser comovente ver os grupos de jovens a passarem e a cantarem”, afirma Maria Manuela Oliveira, que considera que é um momento único na sua vida e na vida de muitos jovens, incluindo a sua neta.

“O ano do centenário foi muito bom, mas este está a superar as expectativas, não estávamos à espera de tanto. A semana passada já foi muito boa na pré-jornada”, garantiu Rita Marto, também ela lojista. Todos os anos, Rita Marto acaba por ajudar um pouquinho os seus pais nas vendas da banca, durante o mês de Agosto, e, embora goste de fazer negócio, foi com alguma emoção que destacou o ambiente que rodeou o Santuário de Fátima nos últimos dias. Os jovens chegam em grupo de vários pontos do mundo e acabam por levar pulseiras, terços da jornada e porta-chaves. “São as coisinhas pequeninas, que são fáceis de transportar e não se partem e ainda trocam entre eles, o que é muito bonito”, apontou. Os jovens procuram especialmente medalhas e pulseiras com a imagem de Nossa Senhora de Fátima para levarem de recordação.

“Compram mais santos, especialmente a Nossa Senhora de Fátima. Nem é velas, para a parte das promessas, é mesmo a Nossa Senhora de Fátima”, contou Carolina Oliveira, uma estudante que trabalha nas férias e fins-de-semana numa banca junto ao Santuário. “A última semana tem sido muito diferente do habitual, com muitas pessoas de vários países, e vamos tendo melhor negócio. Vê-se muita diferença desta semana para as anteriores, tem muito mais gente que o normal”, descreveu.

Com um Verão que estava a ser muito fraco, em que as vendas eram bem menores do que em 2022, a semana veio dar novo fôlego aos negócios e ultrapassar expectativas. “É muito melhor do que em 2017, em que foi só um dia ou outro. É bastante melhor. Como é a Jornada Mundial foi a semana inteira a trabalhar”, sustentou.