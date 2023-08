Festas de Marinhais dão prejuízo e comissão pede ajuda

A Comissão de Festas de Marinhais de 2023 informou em comunicado nas redes sociais que o resultado deste ano foi negativo em cerca de 20 mil euros. Os mais de 30 jovens que organizaram a festa atribuem as culpas ao baixo consumo de domingo e segunda-feira, 6 e 7 de Agosto, dias em que actuaram Dillaz e Fernando Daniel, respectivamente. As Festas de Marinhais decorreram de 2 a 7 de Agosto e a comissão de festas vai realizar um peditório no próximo fim-de-semana 19 e 20 de Agosto, com a intenção de entregar a bandeira à próxima comissão com o saldo a zero, pelo menos.

“Trabalhámos arduamente durante um ano e temos consciência que demos o nosso melhor! Por este motivo decidimos seguir o conselho da população, que sempre nos apoiou, e vamos realizar um peditório. Apelamos a todos que nos possam apoiar que nos ajudem!”, apelam em comunicado.

A comissão partiu do zero uma vez que o dinheiro angariado pela anterior comissão foi doado aos bombeiros do concelho. Os diversos eventos e a adesão aos peditórios permitiram colocar cimento no chão e renovar o bar do recinto de festas. A comissão de 2023 decidiu fazer obras antes das festas começarem para poderem usufruir durante o evento, ao contrário das anteriores comissões que procederam às obras depois das festas terminarem, referiu a O MIRANTE Danilo Santos, juiz da comissão, na tarde que antecedeu o arranque dos festejos.