Marisa Silva encontrou reconhecimento profissional na Suíça

Marisa Silva, 36 anos, natural de Benavente, decidiu mudar de vida há cerca de 12 anos. Na altura vivia em Benavente e trabalhava numa empresa na área da banca passando por vários projectos na zona de Lisboa e Benavente. Fazia a gestão de documentos em backoffice mas sentia que precisava evoluir na carreira e vida pessoal. O objectivo era ter independência, mais qualidade de vida e viver novas experiências por isso decidiu sair do país.

Marisa Silva licenciou-se em Ciências da Comunicação e da Cultura, na variante de Comunicação e Jornalismo pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em 2008. Após o curso estagiou três meses na Agência Lusa mas não conseguiu encontrar trabalho na área. Em 2011 decidiu emigrar para a Suíça. O país oferecia-lhe uma oportunidade de recomeçar e, com coragem, deixou Portugal.

Assim que chegou à Suíça encontrou trabalho como ajudante de cozinha num restaurante turístico, o que mudou completamente a sua trajectória profissional. Desde então dedicou-se à área da restauração e não se arrepende da mudança. Hoje vive em Bulle, no cantão de Friburgo, com o marido que também é português mas que conheceu na Suíça. Têm um filho de cinco anos.

O dia começa cedo, às 6h00, quando leva o filho à escola. “Não sou escrava do trabalho. Dedico tempo à família a partir das 15h30. Faço actividades desportivas e brinco com o meu filho”, conta a O MIRANTE. Uma das maiores mudanças que sentiu enquanto emigrante foi o sentimento de valorização profissional que encontrou na Suíça. Na área da restauração é reconhecida não só em termos salariais mas também ao nível das condições de trabalho. A integração foi fácil porque já tinha conhecimento da língua, o francês, e tinha visitado o país em férias. Também contou com o apoio dos tios, que já residiam no país, o que facilitou a transição.

Saudades da família e do mar

Apesar de estar feliz na Suíça e apreciar a segurança e as paisagens deslumbrantes que o país oferece Marisa Silva não esquece as raízes em Portugal. Sente falta da família, dos amigos, das praias e do mar, além da gastronomia portuguesa. Por isso faz questão de vir a Portugal uma ou duas vezes por ano e mantém contacto diário com amigos e família através das redes sociais.

Quando questionada sobre a possibilidade de regressar a Portugal não descarta a hipótese no futuro. “Regressaria já hoje se tivesse as condições para tal. Sinto que o meu percurso profissional na Suíça já não avançará muito e nesse sentido ambiciono poder evoluir na área da restauração em Portugal. Por enquanto ficarei mais uns anos na Suíça pelo desenvolvimento do meu filho”, reitera.