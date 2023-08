Médicos que queiram fixar-se em Torres Novas recebem apoio monetário e outros benefícios

Numa tentativa de combater a falta de médicos de Medicina Geral e Familiar, o município de Torres Novas dá a possibilidade aos profissionais de saúde, que concorram a vagas nas unidades de saúde do concelho, de se candidatarem a um pacote de incentivos. As candidaturas, no âmbito do Regulamento para a Atribuição Excecional de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar, que está em vigor desde o final de 2022, decorrem até 12 de Setembro.

A medida engloba a atribuição de apoio pecuniário mensal, pelo período de três anos, até ao valor máximo de 400 euros, para comparticipar despesas de deslocação, aquisição ou arrendamento de habitação, a devolução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no caso de imóvel destinado a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar (com um dependente 10%; com dois, 15% e com três ou mais, 20%) e a redução das taxas municipais de urbanismo (construção ou remodelação de habitação própria), também em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar.

Os médicos que reúnam os requisitos (ver regulamento) podem candidatar-se através do email dis@cm-torresnovas.pt, juntando à candidatura o formulário disponibilizado pela câmara municipal, devidamente preenchido e assinado, uma declaração, sob compromisso de honra, da veracidade dos elementos constantes da candidatura, documento de identificação do candidato, comprovativo de vínculo de trabalho, elementos relativos à conta bancária do candidato para a qual deverá ser transferido o apoio (IBAN), no caso de admissão, fotocópia do último recibo de renda, comprovativo de crédito bancário ou comprovativo das despesas relacionadas com deslocações e comprovativo da composição do agregado familiar, emitido pela Autoridade Tributária.