População de Assentis em vigília pela colocação de médico de família

A população da freguesia de Assentis, no concelho de Torres Novas, vai estar em vigília na quarta-feira, 23 de Agosto, entre as 19h00 e as 22h00, em frente à extensão de saúde, como forma de protesto pela falta de médico de família.

A manifestação é promovida pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, que apela à participação dos utentes daquela freguesia.

A extensão de saúde de Assentis está sem médico de família desde o final de 2022. Os utentes têm demonstrado em assembleias de freguesia e assembleias municipais o seu descontentamento e exigido uma solução para a falta de médicos de família.