Santarém investe 840 mil euros para reabilitar Alviela e rio Centeio

O município de Santarém apresentou, a 9 de Agosto, em duas sessões, uma em Vaqueiros e outra em Pernes, o Projecto Alviela 7.7 que prevê a reabilitação de sete quilómetros no rio Alviela e 700 metros no rio Centeio, afluente do Alviela. O projecto envolve um investimento total de 840 mil euros e pretende diminuir o impacto das cheias e a minimização de riscos de inundações. O objectivo das sessões foi dar a conhecer as opções com base em técnicas de engenharia natural para concretizar acções de reabilitação fluvial e conservação dos ecossistemas ribeirinhos.

O vereador Nuno Russo (PS), que esteve presente juntamente com outros autarcas e técnicos da Câmara de Santarém, explicou a importância deste projecto para as populações. Um investimento que se justifica pela emergência de se actuar na reabilitação do rio Alviela de forma integrada para devolver às comunidades um curso de água com maior qualidade, biodiversidade autóctone e espaços de bem-estar que este recurso natural deve proporcionar.

“O município de Santarém assume a política de recursos hídricos com prioridade na reabilitação e restauro dos eco-sistemas ribeirinhos potenciando a biodiversidade, valorizando o território e promovendo o bem-estar das comunidades”, acrescentou Nuno Russo. A empresa contratada pelo município para elaborar o estudo e o projecto de execução apresentou as intervenções a realizar na área que vai de Vaqueiros até à foz do rio Centeio, em Pernes, e um troço em São Vicente do Paul.