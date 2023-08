As portas do Centro de Recolha Oficial vão estar abertas no Dia Internacional do Animal que se assinala a 19 de Agosto. Visitantes vão ter oportunidade de interagir com os animais, assistir a uma aula de obediência e adoptar.

Vila Franca de Xira assinala Dia Internacional do Animal com tarde aberta no Centro de Recolha

O município de Vila Franca de Xira vai assinalar o dia Internacional do Animal Abandonado, no dia 19 de Agosto, com a iniciativa “Tarde aberta” no Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais, na Castanheira do Ribatejo.

Nesse dia as portas do CRO estarão abertas a todos, das 14h00 às 18h00, proporcionando um dia diferente e uma oportunidade para conhecer e interagir com os animais que estão à procura de um lar. De acordo com o município a iniciativa tem como objectivo consciencializar sobre a importância da adopção responsável, bem como capacitar a população com informações sobre o cuidado e bem-estar dos animais de companhia. Vai ser possível aos interessados adoptar um animal durante o evento.

Durante a tarde, os participantes poderão desfrutar de gincanas e visitas guiadas com os animais residentes do CRO, e viver momentos de alegria e conexão entre humanos e animais. Vai decorrer ainda uma aula de obediência promovida em parceria com a associação Knine Service.

Os técnicos presentes vão estar disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas sobre animais de companhia, desde cuidados básicos até questões mais específicas de saúde e bem-estar.