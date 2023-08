Azambuja recebe Feira do Autor da Lezíria do Tejo

O Páteo do Valverde, em Azambuja, vai acolher, de 22 a 24 de Setembro, a edição de 2023 da Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (FACIL), que tem como objectivo promover os autores locais, os livros e a leitura.

A iniciativa, organizada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), pretende congregar, num único espaço, obras editadas por escritores dos 11 municípios associados da CIMLT, dando assim oportunidade aos visitantes de conhecerem e adquirirem as obras, e também de contactarem com os próprios autores, num evento onde muitos deles marcarão presença.

A FACIL conta ainda com sessões de contos, showcooking, venda de livros, animação infantil, uma maratona de poesia, momentos musicais e encontros com autores locais. O recinto abre na sexta-feira, 22 de Setembro às 09h30, no sábado, às 10h00 e no domingo, às 14h00. O encerramento, nos três dias, está marcado para as 18h00.