Duração das festas do Sardoal foi motivo de discussão entre autarcas

Na reunião de câmara do Sardoal, que se realizou na quarta-feira, 26 de Julho, o vereador Pedro Duque (PS) afirmou ter recebido algumas queixas por parte de munícipes que estão insatisfeitos pelo facto da maior festa do concelho só se realizar durante três dias. O vereador da oposição questionou a viabilidade do investimento realizado pelas associações e artesãos que pretendem montar uma banca uma vez que vão ter apenas duas noites de evento. Pedro Duque afirmou ter noção que o cartaz da edição deste ano já é público, e que não vai sofrer alterações, mas considerou importante transmitir os anseios da população para que se possa melhorar alguma coisa para as próximas edições.

O vice-presidente Jorge Gaspar, que substituiu o presidente Miguel Borges naquela reunião de executivo municipal, reconheceu que, para as associações e todos aqueles que têm negócios no evento seria mais benéfico um maior número de dias. No entanto, esclareceu que a duração do evento, foi comunicada previamente e ninguém contestou o contexto em que se vai realizar. No seguimento do tema, relacionado com o programa de animação, a vereadora Patrícia Silva (PS) questionou ainda sobre a existência de um palco secundário e qual o envolvimento das associações e artistas locais. Jorge Gaspar confirmou a existência do palco, localizado no parque de estacionamento das traseiras da câmara municipal e que os artistas e associações locais estão envolvidos.

As Festas do Concelho de Sardoal decorrem na semana de 22 de Setembro, destinam-se a celebrar a elevação do Sardoal à categoria de Vila, por Carta de Mercê, passada por D. João III, em 22 de Setembro de 1531. O evento integra um conjunto diversificado de actividades culturais, desportivas e lúdicas, salientando-se o papel essencial das associações e entidades concelhias no que diz respeito ao programa de animação. Juntamente com as cerimónias da Semana Santa, as festas do concelho são o evento que traz mais turistas e visitantes ao Sardoal.