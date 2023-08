Escola da Golegã vai ensinar gestão equina e equitação

Alunos do Curso de Gestão Equina do Agrupamento de Escolas da Golegã vão ter ao dispor cavalos da Coudelaria de Alter do Chão

A Câmara Municipal da Golegã recebeu esta segunda-feira, 14 de Agosto, os primeiros cavalos da Coudelaria de Alter do Chão para que todos os alunos do Curso de Gestão Equina do Agrupamento de Escolas da Golegã, inclusive quem não possui cavalo, tenham a oportunidade de aprender na escola.

O curso vai ter início no mês de Setembro com os cavalos cedidos no âmbito do protocolo celebrado entre o Município da Golegã e a Companhia das Lezírias, S.A., que vão ser utilizados nas aulas práticas leccionadas no Hippos – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, com o apoio da Federação Equestre Portuguesa.