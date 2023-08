Mais de mil alunos visitaram o património natural de Torres Novas

Município de Torres Novas promoveu o património natural no concelho com várias visitas de estudo para alunos do pré-escolar ao secundário.

O projecto “À Descoberta – Actividades Interpretativas do Património Natural de Torres Novas” decorreu no ano lectivo 2022/2023, dirigido à comunidade escolar e contou com a participação de 1157 alunos de 54 turmas, entre os 3 e os 18 anos, do pré-escolar ao secundário. O município de Torres Novas promoveu a iniciativa pelo segundo ano consecutivo com o objectivo de dar a conhecer o património, a geodiversidade, a fauna e a flora, para que os alunos observem ao vivo e a cores os conteúdos aprendidos na sala de aula.

As actividades deste ano envolveram a descoberta da biodiversidade do rio Almonda, dos Moinhos da Pena e património envolvente, do Paul do Boquilobo, da escarpa do Arrife e do sopé da Serra de Aire, da fórnea e do canhão fluviocársico da ribeira da Beselga.