Ourém reconhece importância da intervenção social em crianças e jovens

Executivo municipal reconheceu a importância do programa “Autarquia Solidária” na comunidade e no desenvolvimento do concelho de Ourém.

A Câmara Municipal de Ourém faz parte do programa “Autarquia Solidária” que tem como missão o apoio e reconhecimento das autarquias que trabalham em prol da comunidade e do seu desenvolvimento sustentável e solidário dos concelhos. O programa funciona em quatro grandes áreas de actuação, nomeadamente Formação e Capacitação, Partilha de Boas Práticas, “Networking” e Reconhecimento. A iniciativa é promovida pela Cidade Social.

O município de Ourém apresentou uma candidatura à categoria de Reconhecimento no âmbito da Intervenção Social Crianças e Jovens 2023, que pretende reconhecer as autarquias que desenvolvem programas e actividades de apoio social a crianças e jovens (até aos 18 anos de idade) nos seus territórios. A candidatura teve por base várias iniciativas, apoios e projectos realizados no domínio da infância e juventude, designadamente no âmbito do Clube de Voluntariado Jovem, Ourém + Bebé, Mimos de Natal, Projecto “Aprender Feliz (SOS Ucrânia)”, Ciclos da Rede de Infância e Juventude, Passeio com Histórias, Centro Local para a Promoção do Sucesso Educativo, Apoio à Natalidade e Infância.

Em parceria com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CCPJ) de Ourém foram submetidas as iniciativas Música para Bebés, Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis e Colónia de Férias. O município de Ourém obteve o segundo lugar entre mais de duas dezenas de autarquias. “O reconhecimento nacional é revelador do excelente trabalho desenvolvido pelos serviços de intervenção social e educativa, que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das crianças e jovens do concelho de Ourém, razão pela qual o município endereça um voto de reconhecimento aos técnicos e serviços envolvidos, pela implementação de programas comunitários que contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade mais solidária e equitativa”, refere a câmara em comunicado.