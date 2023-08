Rastreio ao cancro em Abrantes revela-se fundamental para a detecção precoce

Grande parte dos cancros instalam-se silenciosamente, o que leva a que nalguns casos sejam detectados já em fase avançada o que vai, por sua vez, diminuir as chances de cura. São por isso importantes rastreios, como aquele que foi promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro na Unidade de Saúde Familiar Francisco de Almeida em Abrantes, dedicado ao cancro da pele e oral faríngico e que permitiu identificar 13 lesões pré-malignas e quatro malignas.

De acordo com a vereadora na Câmara de Abrantes, Raquel Olhicas, foram realizados 190 rastreios, dos quais 105 foram à pele e 85 à cavidade oral. Nos rastreios à pele, informou a vereadora na última reunião do executivo camarário, foram identificadas quatro situações pré-malignas e quatro malignas, “já com um grau de preocupação” e que foram “encaminhadas para as instituições competentes”. Relativamente aos rastreios à cavidade oral foram detectadas nove lesões pré-malignas.

“São de facto gestos que salvam vidas e que o município de Abrantes vai continuar a acompanhar”, sublinhou Raquel Olhicas, adiantando que a 2 de Dezembro vai ser realizado novo rastreio no concelho de Abrantes.