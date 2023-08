Detidos em flagrante a assaltar em Santarém; saem em liberdade logo a seguir

Dois indivíduos, com 16 e 52 anos, foram apanhados em flagrante pela PSP a assaltar o restaurante Eva, em Santarém, na madrugada de 14 de Agosto. No próprio dia foram presentes a tribunal e libertados logo de seguida.

O proprietário do restaurante Eva apanhou nas câmaras de vigilância, na madrugada de 14 de Agosto, dois indivíduos a assaltar o interior do espaço situado na Rua Pedro de Santarém, em Santarém. Por volta das duas da manhã, o empresário, que também gere o restaurante Amassa, ligou para a Polícia de Segurança Pública que, de imediato, enviou agentes para o local. Alguns minutos depois os polícias encontraram os dois larápios com artigos na mão e detiveram-nos pelo crime de furto qualificado em estabelecimento comercial.

O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra Integrada e Esquadra de Trânsito, ambas da Divisão Policial de Santarém, adianta que os ladrões tinham na sua posse 245,30 euros e um alicate, artigos que foram apreendidos pela autoridade. De seguida, os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência, tendo recolhido aos quartos de detenção da Polícia. Foram presentes, no próprio dia, ao juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório, tendo sido colocados em liberdade com a medida de coação de apresentações periódicas.

Artigo desenvolvido na próxima edição de O MIRANTE.