Sisav lamenta a morte de Eduardo Oliveira e garante ter sido constituída uma equipa para apurar as causas do acidente que o vitimou no dia 11 de Agosto. Funeral do jovem de 24 anos decorreu na quarta-feira, 16 de Agosto, com a presença de várias dezenas de pessoas.

Empresa garante estar a apurar causas do acidente que vitimou Eduardo Oliveira no Eco Parque do Relvão

A empresa Sisav - Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resíduos enviou um comunicado para a redacção de O MIRANTE onde lamenta a morte do seu funcionário Eduardo Oliveira, que perdeu a vida a 11 de Agosto enquanto limpava uma máquina nas instalações da empresa, situada no Eco Parque do Relvão, concelho da Chamusca. “É com profundo pesar que o Sisav comunica o acidente de trabalho (…) que resultou no falecimento do colaborador Eduardo Oliveira. O colega desempenhava a sua actividade profissional desde Abril de 2021, como Auxiliar de Produção”, refere.

A empresa acrescenta que “na sequência do acidente foi accionado de imediato o Plano de Emergência Interno e os meios de socorro externos, tendo sido constituída uma equipa para apurar as causas do mesmo”, sublinhando que “será disponibilizado todo o apoio que estiver ao alcance” à sua família e amigos.

Recorde-se que Eduardo Manuel Oliveira, conhecido pelos seus amigos e familiares mais próximos como “Bino”, tinha 24 anos quando perdeu a vida ao cair dentro de uma máquina trituradora de resíduos. Segundo apurou O MIRANTE, o jovem, natural das Bicas, aldeia pertencente à freguesia de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, estava a limpar a máquina quando ocorreu o acidente. Eduardo Oliveira estava numa relação com Diana Rocha, residente em Tramagal, e da sua relação nasceu uma filha, ainda pequena