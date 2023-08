Legionella levou ao encerramento do Estádio Municipal de Abrantes

As instalações do Estádio Municipal de Abrantes encerraram no final de Julho depois de ter sido detectada a bactéria legionella nos balneários daquele equipamento desportivo, mas a informação só veio a público na terça-feira, 8 de Agosto, quando foi confirmada pelo presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, em reunião pública do executivo. O equipamento reabriu na tarde de sexta-feira, 11 de Agosto, depois de concluídas as desinfecções e análises, duas semanas após a bactéria ter sido detectada nos balneários desportivos.

O presidente da Câmara de Abrantes explicou que os resultados das análises efectuadas à presença de legionella foram favoráveis ficando assim reunidas as condições para a reabertura do estádio, ainda a tempo da realização do Torneio Internacional de Futebol no escalão de iniciados que decorreu no passado fim-de-semana. Mais do que isso, sublinhou o autarca, a reabertura veio permitir que o estádio pudesse “voltar a funcionar normalmente para todos os clubes, atletas e modalidades que ali se realizam”.

A presença de legionella foi detectada numa vistoria preventiva que a autoridade de saúde pública promoveu, no final de Julho, tendo sido detectada a bactéria nos balneários daquele equipamento desportivo. Segundo Manuel Valamatos, a legionella foi detectada numa das várias caldeiras de água quente, que serve vários balneários, em percentagens não muito relevantes, tendo sido encerrado o estádio e suspensas as actividades por precaução.

O autarca afirmou à Lusa que durante o período de encerramento foram realizados todos os procedimentos de desinfecção necessários, num trabalho analítico que a câmara vai continuar a fazer em todas as infraestruturas municipais “para criar sempre as melhores condições de segurança para os seus utilizadores”.