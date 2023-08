Parque de Campismo de Alpiarça encerrado por falta de condições

O Parque de Campismo de Alpiarça está encerrado desde Julho deste ano depois da concessionária que estava a explorar o espaço ter solicitado a antecipação do termo do contrato. A informação foi dada em sessão camarária pela presidente do município, a socialista Sónia Sanfona, que esclareceu que era incomportável para a concessionária que estava a explorar o espaço continuar a pagar rendas quando já existiam algumas em atraso. “Antes da pandemia a situação já era difícil e depois da pandemia ainda foi mais difícil retomar os clientes habituais que deixaram de vir. A senhora solicitou-nos a antecipação do termo do contrato e chegamos a entendimento sobre o pagamento das rendas”, esclareceu a autarca.

Questionada por O MIRANTE, Sónia Sanfona optou por não falar, “por agora”, sobre a intenção do que querem fazer naquele local. A maioria socialista que governa a Câmara de Alpiarça quer que o espaço tenha ligação ao campismo, mas não ao campismo tradicional. Além disso, querem alargá-lo a outro tipo de serviços. “Temos recebido algumas propostas de pessoas que querem investir ali. Se as propostas não forem ao encontro daquilo que pretendemos, avançamos nós com o projecto e vamos avançar, dentro das nossas possibilidades financeiras, no sentido de requalificar o parque”, sublinhou.

Sónia Sanfona afirmou ainda que estão a contar ter o parque de campismo a funcionar no próximo ano. A presidente explicou que o parque não tem condições para estar aberto actualmente. “O município não tem condições para o abrir porque não tem pessoal para garantir o funcionamento nem temos condições para recuperar um conjunto de infraestruturas que lá estão e não estão funcionais. O parque não tem condições para ter lá pessoas”, garante.

Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, o Parque de Campismo de Alpiarça esteve encerrado entre 2002 e 2009. Voltou a abrir após um investimento de mais de 95 mil euros mas em 2016 voltou a encerrar como parque de campismo. Reabriu como equipamento turístico mas entretanto estava novamente a funcionar como parque de campismo.