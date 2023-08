Torres Novas aposta na poupança de água em edifícios públicos

A Câmara de Torres Novas realizou, através de uma empresa externa, 22 auditorias a edifícios públicos com o objectivo de identificar medidas para poupar no consumo de água e assim fazer uma gestão adequada dos recursos hídricos. Identificados os problemas, a autarquia está agora a dar os primeiros passos para implementar as medidas que vão desde a aplicação de redutores de caudal nas torneiras dos edifícios à troca de autoclismos para outros com descargas que poupam água.

“Insere-se num conjunto de acções que estamos a fazer para a redução de consumos e diminuição dos impactos, ainda que não estando directamemte envolvidas com a medida do Plano Municipal de Acção Climática”, disse a O MIRANTE o vereador com o pelouro do Ambiente, João Trindade. Os edifícios auditados foram o Convento do Carmo, as piscinas municipais, a Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, o antigo edifício dos paços do concelho, o Museu Carlos Reis, posto de turismo, mercado municipal, Palácio dos Desportos, Teatro Virgínia, Edifício Alvarenga, Central do Caldeirão, campos de ténis, Pavilhão Desportivo de Riachos, espaços verdes, estádio municipal e várias escolas e centros escolares do concelho.

Há casos em que a redução mensal do consumo ultrapassa os 30% como é o caso do posto de turismo (39%), do mercado municipal (37,5%) e da Biblioteca Gustavo Pinto Lopes (30,9%). Apenas com a aplicação de um economizador/redutor “visualmente não vemos que a quantidade de água diminuiu mas fazendo a medição ao minuto vemos alterações de cinco a seis litros por minuto para dois litros por minuto, o que é uma redução muito grande”, exemplifica o vereador.

O município terá agora que fazer um investimento na substituição dos equipamentos não estando para já calculado o montante que terá que despender para implementar as medidas propostas. “Há situações em que temos retorno em poucos meses e há poucos investimentos que façamos na vida que tenham meio ano como tempo de retorno”, evidencia João Trindade, acrescentando que o município já está a “consultar empresas para fornecimento dos materiais necessários” às alterações.

Também em termos de redução de emissões de CO2, o valor obtido é “muito relevante” (cerca de 3.894,9 kg/ano), sendo de salientar que, neste cálculo, a empresa responsável pela auditoria apenas “considerou a componente relativa à água fria” (rede pública), dado que o consumo de água quente não era significativo ou não existia nos edifícios auditados. O relatório refere que a implementação das medidas se traduz “numa economia potencial superior a 13.976 euros por ano”.