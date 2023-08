Actor de Alverca representa Portugal em Festival de Cinema de Toronto

O actor Isac Graça, de Alverca do Ribatejo, está a representar Portugal no 48° Festival Internacional de Cinema de Toronto. O actor assume um papel de destaque no filme “Pedágio”, uma longa-metragem luso-brasileira realizada por Carolina Markowicz. A organização do festival anunciou quinta-feira, 10 de Agosto, a selecção final dos filmes para a secção Centrepiece, da qual fazem parte 47 títulos, incluindo “Pedágio”, que conta a história de uma funcionária de uma portagem que se apercebe que pode usar o seu trabalho para conseguir dinheiro extra num esquema de assaltos a passageiros ricos, com o objectivo de conseguir pagar um workshop evangélico de conversão gay ao seu filho, programa esse liderado por um pastor com prestígio internacional interpretado pelo português Isac Graça.

A película, que conta com a co-produção da O Som e a Fúria, levanta questões pertinentes e sensíveis sobre as complexidades da vida e das relações, ao mesmo tempo que traz um toque de humor ácido ao ecrã. O Festival Internacional de Cinema de Toronto é um dos eventos mais prestigiados da indústria cinematográfica global, conhecido por celebrar obras que desafiam convenções e exploram novos horizontes. Após a sua apresentação em Toronto, “Pedágio” seguirá para o Festival de Cinema de San Sebastian, em Espanha.

Isac Graça, nascido em 1991 e formado pela Escola Superior de Teatro e Cinema, notabilizou-se enquanto actor de teatro em encenações de Pedro Carraca, Luis Miguel Cintra, Carlos Avillez e Mónica Calle. Estreou-se em cinema em 2016 com “Cartas da Guerra” de Ivo M. Ferreira, pelo qual foi nomeado para diversos prémios, continuando o seu percurso em filmes de Laís Bodanzky, Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Telles. Em televisão destaca-se no papel do editor polémico Fernando Ribeiro de Mello, em “3 Mulheres” (RTP1).