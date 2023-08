Autópsia em caso de morte súbita é fundamental para prevenir mais óbitos

Vítor Martins é médico cardiologista na Clínica do Coração, em Santarém, e sub-director do serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém

Em Portugal morrem cerca de 10 mil a 12 mil pessoas por ano de morte súbita, um falecimento inesperado causado por perda de função cardíaca e que ocorre dentro de uma hora após o início dos sintomas, segundo a Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Na região, dois dos casos mais recentes que foram noticiados são o de Carolina Castro, atleta da Chamusca que perdeu a vida aos 18 anos, e de Leonardo, o estudante do Entroncamento que faleceu, inesperadamente, aos 16 anos, depois de cair inanimado no chão.

Apesar de abruptas, estas mortes, na sua maioria relacionadas com o coração, têm causas genéticas e patológicas que não foram atempadamente detectadas. Em entrevista a O MIRANTE o médico cardiologista da Clínica do Coração, em Santarém, e sub-director do serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém, Vítor Martins, fala da importância do diagnóstico, das causas e sintomas que não devem ser ignorados e da relevância de as cidades, em locais estratégicos, terem à disposição aparelhos de desfibrilhação automáticos externos que podem ditar o sucesso da reversão de uma paragem cardíaca.