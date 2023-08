Em Areolas não há zona de fuga em caso de incêndio

População de Areolas, com cerca de meia centena de habitantes, tem receio que ocorra um incêndio e não tenha fuga possível uma vez que o lugar da freguesia do Pinheiro Grande só tem um acesso.

A falta de uma zona de fuga em caso de incêndio tem inquietado e gerado muita preocupação na mais de meia centena de pessoas que vive nas Areolas, um lugar da freguesia do Pinheiro Grande, no concelho da Chamusca. O acesso para a localidade faz-se pela Estrada Nacional (EN) 118, mas como não há uma saída os habitantes correm o risco de ficar encurralados no meio de um incêndio. A probabilidade disso acontecer é elevada, uma vez que a zona envolvente à localidade é composta por zona de mato e silvas.