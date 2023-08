Estacionamento gera contestação no Forte

Ficaram mal marcados os lugares de estacionamento na Rua da Liberdade, no Forte da Casa. O espaço entre lugares é estreito, com cerca de dois metros, o que não permite que os automobilistas abram a porta dos carros para conseguirem sair. Os comerciantes queixam-se que a obra ficou mal feita e fizeram queixa na junta de freguesia. Também as funcionárias do cabeleireiro, dos cafés e da papelaria lamentam a situação.

“As autoridades não estavam a impedir a circulação. Andaram a fazer as marcações no piso e com carros a estacionarem nos lugares vagos. Andaram a gastar dinheiro para o boneco”, disse a O MIRANTE Anabela Carvalho, proprietária da papelaria e do quiosque café. A presidente da Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa reconhece a situação. Ana Cristina Pereira diz que a empresa que realizou os trabalhos vai proceder à correcção das marcações.