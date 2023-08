Ex-presidente da Câmara de Rio Maior transportado de ambulância durante jogo entre Casa Pia e Sporting

Silvino Sequeira sentiu-se mal durante o jogo desta noite entre o Casa Pia e o Sporting, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior. Saiu do estádio de ambulância e neste momento encontra-se estável.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Silvino Sequeira, sentiu-se mal durante o jogo desta noite, 18 de Agosto, entre o Casa Pia e o Sporting Clube de Portugal, que se disputou no Estádio Municipal de Rio Maior. A informação foi dada a O MIRANTE por Filipe Santana Dias, presidente do município, que esteve no estádio a assistir à partida.

Aos 15 minutos o jogo foi interrompido e durante mais de 10 minutos, Silvino Sequeira esteve a ser assistido pela equipa de socorristas e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). O ex-autarca terá sofrido uma paragem cardíaca e neste momento encontra-se estável e deverá sair do hospital ainda esta noite.

Silvino Sequeira tem 75 anos e é adepto do Sporting Clube de Portugal.