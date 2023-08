Politraumatizada e sem assistência médica por parte da seguradora, mulher grávida de sete meses procura testemunhas do acidente que aconteceu em Junho.

Grávida atropelada em Samora Correia procura testemunhas do acidente

A mulher grávida que foi atropelada dia 27 de Junho numa passadeira em Samora Correia está desesperada à procura de testemunhas do acidente. Actualmente grávida de sete meses, encontra-se politraumatizada e sem assistência médica por parte da seguradora da condutora que a atropelou.

Segundo a seguradora, o processo continua em fase de instrução para averiguar responsabilidades, não existindo, segundo a visada, data para conclusão do processo. O atropelamento ocorreu na estrada nacional 118, junto a um condomínio, antes da rotunda do Porto Alto.