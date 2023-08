Mais um acidente mortal no Eco Parque do Relvão

Eduardo Manuel Oliveira tinha 24 anos quando perdeu a vida num acidente de trabalho na Sisav, uma empresa de tratamento e eliminação de resíduos, situada no Eco Parque do Relvão, no concelho da Chamusca. Conhecido pelos seus amigos e familiares mais próximos como “Bino”, Eduardo Oliveira caiu dentro de uma máquina trituradora de resíduos e perdeu a vida no imediato. Segundo apurou O MIRANTE, o jovem, natural das Bicas, aldeia pertencente à freguesia de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, estava a limpar a máquina na tarde de sexta-feira, 11 de Agosto, quando ocorreu o acidente.