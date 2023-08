Muitas colectividades de Santarém não estão a aproveitar isenção de IMI

A isenção de pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que a Câmara de Santarém concede às associações culturais, recreativas e desportivas do concelho não está a ser aproveitada por muitas delas. Isso mesmo foi confirmado na última reunião do executivo camarário pelo presidente Ricardo Gonçalves (PSD) e pelo vereador da Cultura, Nuno Domingos (PS).

Ricardo Gonçalves afirmou que esperava muitos mais pedidos de isenção de IMI, já que o movimento associativo do concelho é numeroso. Por isso deixou o repto de todo o executivo para que as colectividades façam chegar ao município a documentação exigida e, assim, poderem ser ressarcidas do imposto pago já este ano.

Esta isenção é concedida no âmbito do Regulamento de Concessão de Benefícios Fiscais a Associações Culturais, Recreativas e Desportivas do Concelho de Santarém, publicado no Diário da República de 13 de Dezembro de 2021. Na última reunião, o executivo camarário aprovou a isenção de pagamento do IMI à Associação Sport Clube Povoense “Os Leões” e à Aldeia de Além Associação Cultural e Recreativa, num benefício total de 670,23 euros. “As isenções visam recompensar as associações que prestam um serviço voluntário de enorme importância”, salienta o município.