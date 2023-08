“Museu Municipal de Benavente tem um acervo notável”

Licenciou-se em História e especializou-se em Arqueologia. Natural de Lisboa escolheu Alcochete para viver, mas grande parte do tempo é passado em Benavente.

No âmbito de um projecto com colegas fui parar a Benavente. Encontrei uma realidade diferente de onde vinha e achei que podia ser um projecto interessante. Encetei contactos com a câmara, em 1992, para saber quais os projectos que tinham na área do museu. O caminho, aqui em Benavente, começou com a identificação dos recursos e levantamento arqueológico. Depois avançámos com o projecto de investigação dos fornos romanos destinados à produção de ânforas, a olaria romana da Garrocheira. A arqueologia tem duas dimensões importantes: o trabalho de campo e escavação arqueológica e depois trabalhar e contextualizar.