Obras na A1 em Vila Franca de Xira condicionam trânsito até Março de 2024

A Brisa anunciou que até Março de 2024 existirão constrangimentos de trânsito no sublanço de Alverca da Autoestrada 1 (A1), no sentido Sul/Norte, em Vila Franca de Xira, devido a obras de estabilização de um talude.

Entre Agosto de 2023 e Março de 2024 vão decorrer as obras de estabilização do aterro e do muro do talude da A1, no sentido Sul/Norte ao quilómetro 21+300, no sublanço de Alverca (A1/A9), em Vila Franca de Xira.

Durante este período, segundo a empresa, existirão constrangimentos por causa de cortes de via e/ou basculamento de tráfego.