Runners da Frente Ribeirinha unidos pela amizade

Fundado por António Soares, o grupo uniu mais de 170 atletas ao longo dos anos promovendo a saúde e amizade através da corrida.

Os Runners da Frente Ribeirinha (RFR) da Póvoa de Santa Iria mantêm-se activos desde 2014. Impulsionado por uma transformação pessoal após um enfarte em 2012, com 39 anos, António Soares decidiu criar o grupo de corrida informal. A ideia era simples: correr acompanhado seria mais motivador do que enfrentar os quilómetros a solo. Com o ingresso de Pedro Ferreira o grupo rapidamente cresceu e ao fim de quatro meses já contava com 30 atletas. O crescimento continuou durante o primeiro ano e atingiu quase 50 membros. Enquanto alguns atletas entravam, outros saíam, pelos mais diversos motivos. Embora os Runners da Frente Ribeirinha não mantenham estatísticas formais, António Soares contabilizou, através das redes sociais, cerca de 170 pessoas que passaram pelo grupo ao longo dos anos.