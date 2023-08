Utentes de Mouriscas voltam a ter médico em Setembro

Extensão de saúde de Mouriscas vai voltar a ter um médico ao serviço a partir de 1 de Setembro no âmbito do projecto Bata Branca.

Após alguns meses de indefinição, a freguesia de Mouriscas, no concelho de Abrantes, volta a contar com consultas de um médico com especialidade de Medicina Geral e Familiar na extensão de saúde de Mouriscas, a partir de 1 de Setembro, informou o município em comunicado.

A entrada do clínico, no âmbito do projecto Bata Branca, estava inicialmente prevista para 18 de Agosto, mas devido a “questões técnicas e administrativas por parte das autoridades de saúde” vai acontecer duas semanas mais tarde, explica a autarquia, sublinhando que houve um “alargamento nas horas das consultas disponibilizadas”, passando de seis horas semanais para nove horas de consultas por semana a serem realizadas às terças, quintas e sextas-feiras, das 09h30 às 12h30.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, a falta de médicos de família “é uma das grandes preocupações, particularmente por ser uma matéria na qual o município está muito limitado por não ter as competências legais” para resolver. “Com o projecto Bata Branca conseguimos encontrar uma solução imediata e queremos alargá-la a outras zonas do concelho através das Instituições Particulares de Solidariedade Social, com o município a assumir o pagamento de uma parte da remuneração dos médicos”, afiançou.

O autarca socialista refere ainda que o município de Abrantes está a trabalhar “de forma dedicada” para que seja possível a contratação de médicos de família aposentados, permitindo-lhes um regresso à actividade que dê resposta às necessidades da comunidade.

A solução encontrada para a extensão de saúde de Mouriscas foi alcançada no âmbito do projecto Bata Branca, desenvolvido através da parceria entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e no qual é disponibilizada uma comparticipação financeira no valor de 27 euros por hora para os clínicos. O valor remanescente da compensação aos médicos será comparticipado pela Câmara de Abrantes através de protocolo realizado com a Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas (ACATIM). A extensão de saúde de Mouriscas funciona apenas com uma enfermeira e uma administrativa, desde que, no final do ano passado, perdeu a única médica de família.