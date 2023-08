Jardim histórico na Chamusca não tem iluminação há meses

Alguns moradores que vivem perto do Jardim da República, conhecido popularmente como Jardim do Coreto, situado em pleno centro da vila da Chamusca, queixam-se que o espaço está sem iluminação há meses. O local está actualmente a ser iluminado por algumas luzes de candeeiros situados junto às habitações, mas mesmo esses, segundo os moradores com quem O MIRANTE conversou, não funcionam de forma constante. “Não é normal um espaço que foi sempre muito movimentado, e que faz parte da história da vila, estar no estado em que está, completamente ao abandono”, afirma, pedindo para não ser identificado, um dos populares que utiliza diariamente o jardim.

Outra das pessoas ouvidas pelo nosso jornal fala na insegurança que existe para as crianças que brincam no jardim “completamente às escuras”. “Não se vê praticamente nada. O chão tem zonas com pedras de calçada soltas e altos e baixos. É muito fácil uma criança cair e magoar-se a sério”, alerta, acrescentando que os bancos do jardim também estão mal cuidados e muitas vezes sujos e em mau estado.

“O Jardim do Coreto sempre foi um local de convívio entre gerações e um dos poucos espaços no centro da vila onde as crianças se juntam para brincar. É uma pena um local com tanta história estar neste estado”, afirma outro dos moradores. Com a requalificação urbana que está a ser realizada no centro da Chamusca há vários meses, e que tem motivado várias queixas dos populares pelo estado “caótico” em que está a vila, o Jardim do Coreto também vai sofrer alterações.