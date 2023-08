Trabalhadores da Sumol+Compal em Almeirim continuam insatisfeitos 

Funcionários mais antigos da fábrica de Almeirim falam no acentuar de diferenças salariais. O Sindicato dos trabalhadores também diz que tem havido pressão dos chefes para que os descontentes não façam muito alarido.

Os funcionários mais antigos da Sumol+Compal, em Almeirim, vão voltar à contestação, em princípio em Outubro, por considerarem que a empresa continua sem valorizar os anos de trabalho dedicados à empresa. O trabalhador da fábrica de Almeirim e dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar (STIAC), Paulo Alexandre Fernandes, refere que os trabalhadores com mais anos de casa, que trabalhavam na empresa antes de esta ser comprada pela Sumol, estão a perder vencimento base em comparação com os que entraram mais recentemente.