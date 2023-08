Estátua de Marcelino Mesquita volta ao centro do Cartaxo 14 anos depois

A estátua de Marcelino Mesquita, retirada há 14 anos do seu local original, foi agora recolocada na zona central da Praça 15 de Dezembro, em frente ao edifício dos Paços do Concelho do Cartaxo. A estátua de homenagem ao dramaturgo foi retirada em Agosto de 2009 na altura em que começaram as obras de requalificação do parque central e que obrigaram a desviar o trânsito da Estrada Nacional 3 do centro da cidade. Na altura, foram muitos os que contestaram o facto da estátua ter sido colocada numa extremidade do largo e não no espaço central.

Manuel Silva, de 65 anos, recorda a O MIRANTE a importância do dramaturgo Marcelino Mesquita e diz que agora foi feita justiça com a recolocação da estátua no local mais central da praça. “Quando fizeram as obras colocaram a estátua de escanteio, como se fosse para estar escondida. O mais correcto foi o que fizeram agora, colocá-la no local de onde nunca deveria ter sido retirada”, afirma o reformado, sentado num dos bancos de jardim junto ao edifício da Câmara do Cartaxo.

A mesma opinião tem Cidália Constantino, de 76 anos, que se recorda de sempre ter visto a estátua no local central daquela zona nobre da cidade. “Nunca entendi porque a mudaram de sítio quando fizeram as obras. Este parque foi mal feito, assim como o parque de estacionamento subterrâneo que cortou ao meio a circulação na Estrada Nacional 3. Terem retirado a estátua do seu local ainda foi pior. Não sei o que passou pela cabeça de quem mandava no município na altura”, lamenta.

A decisão do actual executivo, presidido pelo social-democrata João Heitor, agradou à maioria da população do Cartaxo. A estátua, feita pelo escultor Leopoldo de Almeida, foi inaugurada a 2 de Dezembro de 1956 para homenagear o dramaturgo da terra. Marcelino Mesquita nasceu a 1 de Setembro de 1856. Frequentou o Seminário de Santarém durante quatro anos tendo seguido para a Escola Politécnica e Escola Médico-Cirúrgica, onde se formou em Medicina em 1884.

Marcelino Mesquita ficou conhecido como poeta, jornalista, escritor, dramaturgo, político e deputado pelo círculo eleitoral do Cartaxo. Foi director da revista “A Comédia Portuguesa”, que começou a ser publicada em 1888, e foi director literário da “Parodia: comedia portugueza (1903-1907). Faleceu a 7 de Junho de 1919, aos 62 anos, vítima de pneumonia dupla.