Mais um acidente de trabalho mortal no Eco Parque do Relvão

Eduardo Manuel Oliveira tinha 24 anos quando perdeu a vida num acidente de trabalho na Sisav, uma empresa de tratamento e eliminação de resíduos, situada no Eco Parque do Relvão, no concelho da Chamusca. Conhecido pelos seus amigos e familiares mais próximos como “Bino”, Eduardo Oliveira caiu dentro de uma máquina trituradora de resíduos e perdeu a vida no imediato. Segundo apurou O MIRANTE, o jovem, natural das Bicas, aldeia pertencente à freguesia de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, estava a limpar a máquina na tarde de sexta-feira, 11 de Agosto, quando ocorreu o acidente.

As autoridades receberam o alerta por volta das 18h00, tendo o óbito sido confirmado no local pelos operacionais da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). No socorro estiveram cerca de duas dezenas de operacionais dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, Guarda Nacional Republicana, INEM e Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Uma fonte próxima de Eduardo Oliveira explicou a O MIRANTE que o jovem trabalhava há mais de um ano na empresa e que sempre foi cumpridor das medidas de segurança exigidas para trabalhar num sítio com as características da Sisav. A mesma fonte assegura que, durante o tempo em que esteve ligado à empresa, Eduardo Oliveira nunca tinha tido um episódio semelhante que tenha colocado em risco a sua vida ou a dos colegas que trabalhavam directamente consigo.

Eduardo Oliveira estava numa relação com Diana Rocha, residente em Tramagal, e da sua relação nasceu uma filha, ainda pequena. Na sua página de redes sociais Diana Rocha diz que Eduardo Oliveira era um “homem rebelde, trabalhador, honesto, de coração grande e sorriso fácil”. Uma vez que ainda não há data para o funeral, à data de fecho desta edição, a irmã de Eduardo Oliveira, Raquel Oliveira, pede que todos os amigos e familiares levem uma camisola branca vestida ao funeral e “quem tiver jipes e motos que acelerem para fazer barulho”, em homenagem ao seu irmão. Eduardo Oliveira era apaixonado pelo Todo-o-Terreno e pelo folclore tendo sido um elemento activo do Rancho Folclórico da Casa do Povo de São Miguel do Rio Torto, que também lhe prestou homenagem.