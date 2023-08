Ourém aposta na inovação social e sustentabilidade dos serviços

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, formalizou a assinatura de dois protocolos de colaboração entre o município e a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, que visam promover a inovação social e a sustentabilidade nos serviços prestados à comunidade.

O primeiro protocolo estabelece uma parceria para a aquisição de uma viatura eléctrica destinada a optimizar os serviços oferecidos pela instituição, nomeadamente o Apoio Domiciliário, ficando desta forma com mais um meio de transporte para continuar o desenvolvimento das suas respostas sociais. Com um apoio financeiro de cerca de 3,7 mil euros, o município quer contribuir para a modernização e eficiência das operações da Fundação, cofinanciando a aquisição da viatura, em concordância com a candidatura efectuada pela instituição ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “Mobilidade Verde Social”.

No segundo protocolo de colaboração, o município de Ourém compromete-se a apoiar o projecto de inovação social “Ombro Amigo” pelo período de 12 meses. O projecto, focado em serviços de psicologia clínica especializada, contará com o apoio financeiro para comparticipar as despesas inerentes ao salário da técnica especializada em psicologia clínica, com os respectivos encargos de segurança social, despesas de deslocação, limpeza e funcionamento do local onde será implementado. O valor do apoio financeiro alcança até 24 mil euros, num reforço de compromisso em promover o bem-estar e a saúde mental dos cidadãos locais.