Sardoal tem mais uma médica de família a tempo parcial

O problema da falta de médicos de família no Sardoal continua a ser assunto nas reuniões de executivo municipal. Na quarta-feira, 9 de Agosto, o presidente do município, Miguel Borges, respondeu às questões da oposição que pediu um ponto de situação sobre o estado da saúde e a vinda de um novo profissional para o concelho. O autarca do PSD esclareceu que, actualmente, o centro de saúde já contava com os serviços de mais uma médica de família, que vai prestar serviço três dias por semana, no horário das 17h00 às 20h00. Miguel Borges adiantou que ainda não está confirmado se a profissional de saúde vai continuar a trabalhar no concelho ou se esta é apenas uma solução provisória. No entanto, o presidente vincou que a situação vai ficar definida e resolvida o mais rapidamente possível.

Recorde-se que o tema dos médicos de família tem sido recorrente em reuniões camarárias. Na sessão de 26 de Julho, o vereador Pedro Duque (PS) lamentou que os cerca de quatro mil utentes do concelho continuassem com problemas no acesso aos cuidados de saúde. Na última sessão da assembleia municipal, o presidente Miguel Borges esclareceu que, no âmbito da transferência de competências na área da Saúde, o município só tem responsabilidades sobre os assistentes operacionais. O autarca reforçou que os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo estão a tentar ganhar força em conjunto no sentido de melhorar a situação e manifestou disponibilidade para apoiar financeiramente a contratação de médicos para o concelho do Sardoal.