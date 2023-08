USF de Vialonga vai ganhar equipa de saúde mental comunitária

Na Unidade de Saúde Familiar (USF) Villa Longa, de Vialonga, vai ser criada uma equipa de saúde mental comunitária no âmbito da Operação Integrada Local (OIL) lançada pelo município de Vila Franca de Xira e suportada por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. A nova unidade visa promover iniciativas de segurança e prevenção das diferentes formas de violência, intervir na promoção da saúde e prevenção de doenças e criar equipas específicas para lidar com situações de doença mental na comunidade cuja meta é atender até 400 pessoas por ano.

É também objectivo da nova unidade desenvolver planos de promoção da saúde e estilos de vida saudáveis. O programa é destinado a toda a comunidade mas sobretudo à população mais pobre e vulnerável da freguesia. A nova equipa de saúde mental comunitária vai também promover acções de resposta às necessidades locais em articulação com o Plano Local de Saúde e desenvolver iniciativas de combate às drogas e dependências havendo também espaço para a promoção do envelhecimento saudável. Em todas estas valências a expectativa é envolver no mínimo 200 pessoas por ano.

Na última reunião de câmara foram aprovadas duas propostas para abertura de consulta pública visando a contratação por avença de dois técnicos superiores, um na área de nutrição e outro na área de serviço social para incorporar a equipa que vai desenvolver o projecto estando afectos a cada um uma verba de seis mil euros anuais.

O plano das comunidades em acção, também conhecido por OIL de Vialonga, vai ser financiado por fundos comunitários e envolve um total de 23 projectos que custarão 6,9 milhões de euros e resulta de uma candidatura feita ao PRR em conjunto entre o município de Vila Franca de Xira (líder da parceria e o seu beneficiário final), a Junta de Freguesia de Vialonga, o Agrupamento de Escolas de Vialonga, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Casa do Povo de Vialonga, a Associação para o Bem Estar Infantil de Vialonga, a Associação Projecto Jovem e o Grupo Desportivo de Vialonga. O OIL de Vialonga pretende constituir-se como uma resposta de combate à pobreza numa comunidade desfavorecida. Entre os projectos está a requalificação do parque urbano do Olival de Fora e a sua ligação à Mata do Paraíso, o projecto Vamos ao Mercado, um festival de arte e cultura, a requalificação das antigas instalações da USF de Vialonga, requalificação de instalações desportivas da vila e ainda diversos programas destinados a diferentes ramos da comunidade. Há ainda um programa para apoiar cuidadores informais, um centro de letras, um banco de apoio à maternidade e à criança, um parque escutista, uma academia sénior e um programa de mobilidade suave.