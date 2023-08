Agroglobal vai realizar-se pela primeira vez no Cnema e entradas serão por convite

A Agroglobal, também conhecida como Feira do Milho, vai realizar-se pela primeira vez no Cnema. Pedro Torres, o criador e fundador da feira, cedeu a organização do certame à administração do Cnema. Não se conhecem valores envolvidos no negócio. A feira vai realizar-se este ano de 5 a 7 de Setembro nas instalações do Cnema, mas fora dos pavilhões onde se juntam os expositores da Feira do Ribatejo e de outras feiras de menos visibilidade realizadas ao longo do ano naquele espaço.

Segundo O MIRANTE apurou, os campos de cultivo, que são uma imagem de marca da feira, e provavelmente uma das suas maiores fontes de receita, vão ficar situadas em terrenos cedidos pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém, perto dos primeiros pilares da Ponte Salgueiro Maia.

A nova organização da Agroglobal vai manter as entradas grátis, como sempre foi tradição na feira organizadas pela Valinveste, a empresa de Pedro Torres, mas ninguém entra sem bilhete. O MIRANTE falou com alguns expositores que contaram que cada bilhete é válido para os três dias da feira e que será a organização a distribuir os bilhetes/convites pelos expositores, que os farão chegar aos seus associados, convidados e amigos. A ideia da organização, segundo afirmam, é controlar entradas e abrir a feira apenas aos interessados evitando assistência que não dá lucro ao certame.