Avaria de equipamento em empresa motivou queixas de ruído em Vialonga

Uma avaria no sistema de refrigeração de um equipamento na lavandaria da empresa pública SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, - em Vialonga, motivou queixas dos moradores por causa do ruído. António Joaquim, que vive num dos apartamentos junto à empresa, apresentou reclamação por causa do barulho que se verificou de forma contínua durante cerca de mês e meio. Patrícia Dias, moradora, disse a O MIRANTE que durante a noite o barulho era ensurdecedor, especialmente por causa do silêncio.

De acordo com o Provedor do Associado e do cliente da SUCH na sequência das queixas “foram efectuadas as diligências necessárias no sentido de se apurar qual a razão da existência de ruído acima de valores aceitáveis”. Verificou-se que o problema era de um equipamento da lavandaria que foi desligado para evitar o ruído e que já foi reparado.