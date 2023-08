Inauguração da nova Casa Mortuária do Pinheiro e Cabiçalva

A Casa Mortuária do Pinheiro e Cabiçalva foi inaugurada na tarde de sábado, 19 de Agosto, e benzida pelo pároco Armindo Janeiro, na presença de vários autarcas do concelho de Ourém. A obra, que envolveu um investimento de cerca de 137 mil euros mil euros, contou com um apoio financeiro do município de aproximadamente 112 mil euros, incluindo apoio à construção (80% do valor total) e arranjos exteriores circundantes à estrutura (85% do valor total), ao abrigo de protocolos firmados com a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade.

A concretização do espaço trata-se de um importante marco para a comunidade local, fornecendo um local adequado para serviços fúnebres e momentos de luto. Após a cerimónia de bênção do edifício, Luís Albuquerque, presidente da autarquia, reconheceu que “estas estruturas eram deficitárias no concelho”, embora se tenha vindo a “inverter essa tendência ao longo dos últimos anos”. “Há cerca de dois anos, Seiça passou a contar com uma nova Casa Mortuária à disposição da população. Hoje, é com satisfação que vemos este espaço em Pinheiro e Cabiçalva concluído, além de termos mais dois protocolos previstos para erguer novas instalações em Casal dos Bernardos e Freixianda, abrangendo, assim, todo o território concelhio nesse âmbito.”, disse

O presidente deu conta ainda de outros projectos locais que estão previstos, destacando a requalificação da cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo do Pinheiro, assim como a respectiva pintura interior e exterior do edifício. Além destas intervenções, lembrou também alguns dos projectos locais em curso, como a requalificação da Estrada da Gravia, Rua da Cabiçalva e a reabilitação de pontes, num investimento total de 848 mil euros. Acrescentou, ainda, a já concluída requalificação da Escola Básica n.º 1 / Jardim de Infância de Pinheiro e Cabiçalva, num investimento de aproximadamente 72 mil euros.