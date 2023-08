União de Freguesias de Santarém reabilita edifício e dá condições dignas aos seus trabalhadores

A União de Freguesias da Cidade de Santarém recuperou um dos imóveis degradados e ao abandono que ainda existem na antiga Escola Prática de Cavalaria e, simultaneamente, arranjou instalações condignas para os seus operacionais. O investimento de 143 mil euros resultou de um contrato celebrado entre a União de Freguesias e a Câmara de Santarém, proprietária do imóvel e que financiou a intervenção.

O remodelado edifício foi visitado pelo executivo municipal, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, na tarde de 7 de Agosto. Nessas instalações ficam alojados a oficina de serralharia, armazém, balneários, refeitório e sala de trabalhos para o encarregado. Vai contar também com uma ampla sala polivalente, que será equipada para a realização de acções de formação, quer para os trabalhadores da junta quer para entidades externas que tenham necessidade de realizar formação ou outras actividades na cidade.

O edifício, que tinha sido entregue à junta de freguesia já há alguns anos em regime de comodato (cedência gratuita), nunca foi recuperado e, este ano, aproveitando algumas verbas que a freguesia tinha resultantes dos contratos interadministrativos celebrados com o município, decidiu-se avançar com as obras para dar condições dignas aos operacionais da junta, como sublinha Diamantino Duarte a O MIRANTE.

Os funcionários da junta não tinham balneários nem instalações condignas para guardarem os seus equipamentos ou fazerem as suas refeições. Partiram-se muitas paredes, foi substituído o telhado e o exterior do imóvel foi requalificado mantendo-se a traça original. O resultado final dignifica a memória do antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria e contrasta com a degradação de alguns imóveis próximos.