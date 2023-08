Largadas de toiros fizeram 7 dos 79 feridos das festas do Colete Encarnado

Dos 79 feridos registados este ano nas festas do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira apenas sete tiveram de ser assistidos como consequência de colhidas de toiros nas largadas. O MIRANTE elencou os diferentes tipos de feridos que foram registados durante a festa e os toiros foram quem menos trabalho deu aos bombeiros. Dos sete feridos colhidos nas ruas apenas dois foram considerados graves.

A maior parte dos ferimentos deveu-se a quedas (18), traumas devido a pequenas contusões (13) e 25 situações de doença súbita (indisposições ou choques de calor). O excesso de álcool obrigou a socorrer oito pessoas. Houve também três casos de agressão e, como o nosso jornal já tinha noticiado, quatro queimados leves, devido à explosão de um artefacto pirotécnico ilegal. Não fosse também a confusão gerada junto à Casa dos Forcados da cidade na madrugada de sábado, que obrigou a uma carga policial sobre a multidão, e o número de feridos nas festas este ano seria bem menor (ver caixa). Por fim, a estatística dos acidentes revela ainda a existência de uma pessoa que teve de ser assistida por ter sido atropelada por um cavalo. Do total, 57 pessoas foram consideradas vítimas ligeiras e duas dezenas tiveram de ser transportadas para o hospital.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, diz que o balanço final da festa ainda está a ser preparado mas que as primeiras indicações são positivas. “O Colete é e sempre será a festa maior da nossa cidade e da nossa região e continuaremos a torná-lo melhor”, vincou.

As organizações anti-tourada aproveitaram o facto do município apenas ter dado nota dos números de feridos na globalidade para reforçar a posição que já haviam preparado para a consulta pública promovida pela Direcção-Geral do Património Cultural no âmbito da inclusão das festas do Colete Encarnado na lista do Património Cultural Imaterial. Das 23 participações públicas recolhidas no período de consulta pública, recorde-se, apenas cinco foram a favor da inclusão da festa na lista do património imaterial.