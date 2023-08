Participantes do 34º Festival de Folclore “Rio Tejo” recebidos na Câmara de Santarém

Os grupos participantes da 34ª edição do Festival de Folclore do “Rio Tejo”, organizado pelo Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, foram recebidos pelo vereador com os pelouros da Cultura e do Associativismo Cultural, Nuno Domingos, no edifício dos Paços do Concelho, no sábado, 19 de Agosto. O festival decorreu na sexta-feira, 18 de Agosto, na Ribeira de Santarém.

A iniciativa contou com a participação do Grupo Folclórico de Abitureiras, zona do Bairro de Santarém – Ribatejo; do Rancho Folclórico da Sociedade Recreativa de Cabeça Veada, Porto de Mós - Alta Estremadura; do Grupo Típico “O Cancioneiro de Águeda” - Beira Litoral; do Rancho Folclórico “As Azeitoneiras” de S. Bento do Cortiço, Estremoz – Alto Alentejo; do Rancho Folclórico de Santa Marinha de Mogege, Vila Nova de Famalicão - Baixo Minho Ave e do Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, Zona Ribeirinha – Ribatejo – rancho anfitrião.

O vereador Nuno Domingos enalteceu “a realização de iniciativas como esta, que permitem não só um intercâmbio entre os grupos, como a preservação da memória e a identidade de cada território. O folclore constitui património imaterial, símbolo da cultura popular de cada região que torna cada lugar e cada um dos grupos, embaixadores culturais”, vincou.

O tesoureiro da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Marcelo Morgado, o director do Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, Manuel José Menino, e Alípio Canaverde, em representação da Federação do Folclore Português, também demonstraram a sua satisfação pela realização da iniciativa “que tanto dignifica o folclore português”.