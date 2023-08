Polícia apanha jovens a pintarem comboio no Entroncamento

Quatro jovens foram apanhados em flagrante a grafitar um comboio no interior das oficinas da CP, no Entroncamento

Quatro jovens, com idades entre os 22 e 32 anos, foram surpreendidos pela polícia quando grafitavam um comboio no interior das oficinas de manutenção de equipamento ferroviário da CP, no Entroncamento. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo sido notificados para comparecerem no Tribunal Judicial do Entroncamento. A detenção ocorreu domingo, 20 de Agosto, às 3h00.

Segundo o Comando Distrital de Santarém da PSP, os suspeitos detidos em flagrante delito estão indiciados do crime de introdução em espaço vedado ao público e dano qualificado. Os agentes da PSP apreenderam aos suspeitos 61 latas de tinta, três mochilas, uma máquina fotográfica, diversas ferramenta para arrombamento, vários pares de luvas de látex, máscaras cirúrgicas e bonés, bem como caixas de papelão e sacos.