Torres Novas quer homenagear Francisco Paiva com busto e dar o seu nome a uma rua

O executivo da Câmara de Torres Novas está de acordo em homenagear Francisco Paiva, antigo comandante dos Bombeiros Torrejanos e responsável pela Protecção Civil Municipal, com a colocação de um busto no quartel dos Bombeiros da Ribeira Grande de Santo Antão, em Cabo Verde. O local foi escolhido por Chico Paiva, como era conhecido, ter sido o fundador daquela corporação, a primeira a surgir em todo o arquipélago e que influenciou a criação das restantes. Francisco Paiva comandou os Bombeiros Torrejanos de 1987 a 1992.

Embora a proposta não tenha sido votada, por não constar da Ordem de Trabalhos da última reunião do executivo camarário, foi lida pelo vereador do movimento P’la Nossa Terra - autor da proposta -, António Rodrigues, tendo sido acolhida pelos restantes eleitos do PS e PSD. Caso seja necessário, esclareceu o presidente do município, o socialista Pedro Ferreira, a proposta será posta a votação em reunião futura. Fica também a faltar, explicou o autarca, chegar um ofício da Câmara de Ribeira Grande a confirmar que está disponível uma vez que a homenagem será feita pelos dois municípios geminados e definir data para a mesma. No entanto, ressalvou, o presidente do município cabo-verdiano, Orlando Delgado, já concordou com a homenagem.

Referindo-se a Francisco Paiva como “um homem grande de Torres Novas”, Pedro Ferreira recordou o “acidente brutal” de um avião que se despenhou nas montanhas da ilha de Santo Antão poucos dias depois de Francisco Paiva ter ajudado a criar a corporação. “As fardas que tínhamos mandado serviram de maca para levantar corpos”, lembrou. Também António Rodrigues, na proposta que sugere ainda a atribuição do nome do homenageado a uma rua nas Lapas, destacou “o bom cidadão sempre disposto a ajudar”.

Francisco Paiva nasceu nas Lapas, Torres Novas, a 25 de Fevereiro de 1939 e faleceu a 10 de Abril de 2015. Além de ter sido comandante dos Bombeiros Torrejanos e responsável pela protecção civil envolveu-se nas colectividades da sua terra, nomeadamente da Sociedade Musical União e Trabalho, de Lapas, tendo também sido músico fundador do conjunto musical Flor do Almonda.

Recorde-se que Torres Novas mantém com Ribeira Grande um protocolo de geminação desde 1997 e que tinha como objectivo primordial a educação. Entre as acções já desenvolvidas nesse âmbito está a criação de bombeiros voluntários, oferta de antenas parabólicas para a captação de sinal da televisão, de um carro de combate a incêndios (em parceria com a ANEPC), de dois autocarros destinados ao transporte escolar e 90 toneladas de donativos, entre material escolar, de protecção civil e de construção, livros, brinquedos, vestuário, calçado, entre outros.