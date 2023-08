Enfermeira usa imagem do Presidente da República para criticar falta de ar condicionado

Uma enfermeira da Unidade de Saúde Familiar de S. Domingos, em Santarém, recorreu a uma imagem da televisão em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma cara de admirado, para criticar a falta de ar condicionado nas instalações. Ana Rita Batalha mete uma imagem a dizer “hoje estão 40º em Santarém”, passando depois a outra imagem onde inscreveu “e sem AC na USF S. Domingos”.

Questionado o director do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, a que pertence esta unidade, este explica que o sistema existente no edifício de S. Domingos é complexo e não tem sido possível repará-lo convenientemente. Hugo Santos refere que têm sido disponibilizados aparelhos de ar condicionado portáteis, mas reconhece que o edifício é grande e com as altas temperaturas não é possível arrefecer o espaço de forma eficaz.

Hugo Santos, em declarações a O MIRANTE, garante que a Administração Regional de Saúde está a tratar de adquirir mais equipamentos portáteis e que se prevê que em 2024, no âmbito do financiamento Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), não só se vai resolver a questão desta USF como de todos os edifícios do agrupamento que não têm climatização.

Na publicação nas redes sociais, a enfermeira escreveu um texto com referência ao presidente: “Verdade Sr. Presidente #MarceloRebelodeSousa, veja só que situação impensável”. Depois diz que todos os dias às 8h00 abrem todas as portas e janelas e ligam as ventoinhas; “por voltas das 9h30 fechamos todas as portas e janelas e ligamos também os AC portáteis, mas por voltas das 11h30 já começamos a sentir fortemente o bafo do ar”.

A enfermeira acrescenta: “não podemos fechar as portas das salas enquanto atendemos os utentes (como mandam as boas práticas)”, realçando que passados cinco minutos todos dentro da sala começam a transpirar. A profissional, falando em nome dos colegas, diz: “não queremos reconhecimento pela resiliência e profissionalismo que há muito sabemos que temos, queremos mesmo é o respeito de nos resolverem o problema da climatização”.

Numa publicação anterior a enfermeira já tinha referido que a situação da falta de climatização já acontece há cerca de sete anos.