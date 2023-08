Evacuação dos idosos do lar ilegal em Vila Franca de Xira fica concluída esta quarta-feira

Deve ficar concluída ao longo desta quarta-feira, 23 de Agosto, a operação de retirada dos 40 idosos de um lar ilegal que funcionava numa moradia, na Quinta Nossa Senhora da Conceição, em Vila Franca de Xira. A informação foi prestada esta manhã pelo presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, na reunião de câmara que está a decorrer nos Paços do Concelho.

Segundo o autarca a evacuação dos idosos foi determinada pela delegada de saúde pública na sequência de uma fiscalização da Segurança Social.

Tal como O MIRANTE tinha avançado na noite de ontem, as operações de evacuação começaram por volta das 18h00 e contaram com a participação de todas as corporações de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira. Os idosos, segundo explicou o coordenador municipal da Protecção Civil de Vila Franca de Xira, António Carvalho, foram encaminhados para instituições e lares legais já sinalizados.

Além da Protecção Civil, Autoridade de Saúde e das corporações de bombeiros, a acção conta com a participação da Polícia de Segurança Pública e do Instituto da Segurança Social.