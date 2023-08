Jovem de 22 anos cai de uma altura de 30 metros na Barragem de Castelo de Bode

Um jovem de 22 anos, natural de Tomar, perdeu a vida na madrugada desta quarta-feira, 23 de Agosto, na Barragem de Castelo de Bode. Segundo explicou a O MIRANTE fonte dos Bombeiros do Município de Tomar, o jovem, que frequentou a Escola Secundária Jácome Ratton, e jogou nas camadas jovens do União de Tomar e no Clube Desportivo Vilarense, terá caído de uma altura superior a 30 metros para uma zona seca da barragem, num terreno pertença da EDP.

O alerta, segundo a mesma fonte, foi dado pelas 7h15, e estiveram no local nove operacionais dos bombeiros apoiados por quatro veículos. O óbito foi declarado no local. A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, esteve no local a recolher possíveis indícios que possam explicar esta ocorrência. Segundo apurou O MIRANTE, até ao momento não há indícios de crime.