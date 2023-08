Município de VFX deu nome a rua que é privada e vai ter de o retirar

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira propôs à Comissão Municipal de Toponímia a aprovação de um topónimo para um arruamento em Povos, que passou a ter o nome de Maria Teresa Pereira Palha, que afinal é privado e por isso vai deixar de ter o nome da mulher que era também conhecida por Duquesa de Palmela. A zona, junto à EN1, é conhecida como Quinta do Cabo, onde existe algum comércio e serviços. O arruamento liga a Estrada Nacional 1, após as bombas de gasolina da Repsol, à rotunda de acesso ao hospital.

O nome de Maria Teresa Pereira Palha, que foi filha do fundador das festas do Colete Encarnado, foi aprovado em reunião da Comissão Municipal de Toponímia a 29 de Março de 2021, sendo posteriormente ratificada em reunião de câmara realizada a 28 de Abril de 2021. Nesse mesmo ano, em edital, ficou deliberada a sua atribuição.

Foi quando o sector de toponímia começou a realizar diligências para obter o código postal e a numeração de polícia, ao reunir com os moradores e comerciantes, que se ficou a saber que afinal a rua era privada. Na sequência dos alertas da população foi constatado que o arruamento pertence de facto ao domínio privado e não ao domínio público. Uma situação confirmada pelos serviços da Direcção-Geral da Administração da Justiça e da Direcção de Operações e Gestão Urbanística, explica a Câmara de Vila Franca de Xira na proposta de revogação da atribuição do topónimo, que agora foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.

A rua vai agora deixar de ter o nome de Maria Teresa Pereira Palha. O objectivo da junta quando propôs a atribuição do topónimo era reconhecer a contribuição da mulher, falecida em 2014 aos 87 anos, para a comunidade local. Na década de 1970 do século passado, como O MIRANTE deu nota aquando do seu funeral em Castanheira do Ribatejo, Maria Teresa Pereira Palha foi uma das aristocratas mais distintas da época tendo dedicado boa parte da sua vida à Liga Portuguesa Contra o Cancro, à Cruz Vermelha e à organização da Festa Flamenca em Vila Franca de Xira.

A rua em questão é bastante usada pelos automobilistas que se deslocam de sul para norte pela EN10, em particular nas horas de ponta, para fugir às filas que se geram na estrada nacional. Desconhece-se por enquanto se o nome de Maria Teresa Pereira Palha será atribuído a um outro arruamento que venha a nascer na cidade no futuro.